Tweede gespreksronde begonnen bij formatie: “Enthousiasme bij coalitie én oppositie”

Foto: Joris van Tweel

Zowel vanuit de oppositie als de coalitie is er enthousiasme om in een nieuwe coalitie te stappen. Dat zeggen Mirjam Wijnja en Rik van Niejenhuis van PRO in een formatievlog die op de sociale media van de partij is gepubliceerd.

PRO werd bij de onlangs gehouden gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij met dertien zetels. De partij heeft vervolgens het initiatief genomen om een coalitie te smeden, waarbij verkenner Ineke van Gent is aangesteld om in opdracht van de gemeenteraad te onderzoeken op welke manier er een stabiele coalitie gevormd kan worden. Deze gesprekken begonnen vorige week vrijdag, waarbij in de eerste ronde met alle dertien partijen is gesproken. “De eerste ronde gesprekken zit er nu op, en daarna heeft er met een aantal partijen een tweede ronde plaatsgevonden”, vertelt Van Niejenhuis.

Groen en eerlijk Groningen

Namens PRO worden de gesprekken gevoerd door Wijnja en Van Niejenhuis. Wijnja: “De vraag die bij zulke gesprekken beantwoord moet worden, is welke partijen na de verkenningsfase samen kunnen gaan onderhandelen over een nieuw coalitieakkoord. Voor ons is daarin belangrijk welke partijen bij kunnen dragen aan een groen en eerlijk Groningen. Met welke partijen kunnen we daarin samenwerken?”

In veel gemeenten is al enige tijd duidelijk welke partijen de coalitieonderhandelingen gaan voeren. In Groningen heeft men echter gekozen voor de ‘koninklijke weg’. Na het definitief vaststellen van de verkiezingsuitslag vond er een duidingsgesprek plaats in de gemeenteraad, waarbij partijen terug konden blikken op de verkiezingen en een opdracht voor de verkenner mee konden geven. Naar aanleiding hiervan heeft PRO een opdracht geformuleerd die daarna door de nieuwe gemeenteraad is vastgesteld.

“Gesprekken gaan goed”

Van Niejenhuis: “De gesprekken die we voeren gaan goed. We zien dat partijen graag met ons willen samenwerken; zowel vanuit de huidige coalitie als vanuit de oppositie is er enthousiasme. Er is waardering voor de huidige koers. Partijen herkennen het verhaal van een sociaal en groen Groningen en willen daar graag in meedoen. Er zijn verschillende manieren om tot een coalitie te komen, dus de gesprekken verlopen voorspoedig.”