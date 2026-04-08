Twee jonge Stadjers aangehouden voor schietpartij in Eelderwolde

De politie heeft afgelopen dinsdag twee jongemannen uit Stad aangehouden voor het schietincident, wat in de nacht van zaterdag op Paaszondag plaatsvond in Eelderwolde.

Het gaat om een 19-jarige man en een 17-jarige jongen uit Groningen. Beide verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.

In de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 april raakte, rond middernacht, een 19-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen gewond door kogels bij de brug en de sluis aan de Woltsingel in Eelderwolde. Hij werd de agenten aangetroffen bij een tankstation aan de Groningerweg. Daar kreeg hij eerste hulp, waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht.

De politie blijft op zoek naar getuigen. Mensen die rond middernacht iets verdachts hebben gezien of gehoord in de omgeving van de Woltsingel of de Groningerweg worden gevraagd zich te melden. Ook camerabeelden, bijvoorbeeld van deurbelcamera’s of dashcams, kunnen belangrijk zijn voor het onderzoek.