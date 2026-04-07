Twee jaar cel voor Stadjer (44) die buurman met hamer sloeg

De 44-jarige man uit Groningen die zijn buurman met een hamer op het hoofd sloeg, is dinsdag veroordeeld tot twee jaar cel. Daarvan is één jaar voorwaardelijk en daarmee valt de straf hoger uit dan de strafeis van het Openbaar Ministerie. Ook moet hij een schadevergoeding van 7.500 euro betalen aan het slachtoffer.

De Stadjer sloeg zijn buurman op 21 januari 2023 meerdere keren met een hamer op het hoofd en in het gezicht, na een conflict over een fiets. Omstanders verklaarden dat het geluid van de klappen grote indruk op hen maakte. Dat het slachtoffer het incident overleefde, is volgens de rechtbank dan ook niet te danken aan de dader. Het slachtoffer heeft door de mishandeling niet alleen lichamelijk letsel opgelopen, maar ook mentale klachten. Hij ondervindt daar nog steeds de gevolgen van.

De rechtbank legt een zwaardere straf op dan het Openbaar Ministerie had geëist. Volgens de rechters is een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf niet voldoende gezien de ernst van het geweld. Ook weegt volgens de rechtbank mee dat de man niet meewerkte aan het onderzoek, lange tijd geen contact had met de reclassering en niet verscheen bij de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak. Volgens de rechtbank is daarom een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf nodig. Bij het bepalen van de straf hield de rechtbank er wel rekening mee dat de zaak te lang heeft geduurd.