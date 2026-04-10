Tien jaar cel en tbs voor Mark S. in grootschalige sextortionzaak

Foto: Joris van Tweel

De rechtbank in Groningen heeft Mark S. uit Borculo vrijdag veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor de afpersing, verkrachting en het maken van kinderporno van in totaal 25 vrouwelijke slachtoffers.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken terug, naast tbs, twaalf jaar cel tegen S. De rechtbank matigt de straf, omdat het voor slechts 25 van de 30 aangedragen zaken voldoende bewijs ziet. Ook vind de rechtbank een langere celstraf dan tien jaar niet op zijn plaats, omdat S. nu eerder psychisch kan worden behandeld. Volgens de rechtbank is er sprake van een persoonlijkheidsstoornis en een seksuele of parafiele stoornis bij S.

De nu 32-jarige man uit Borculo werd twee jaar geleden aangehouden nadat één van zijn slachtoffers, een jonge vrouw uit Groningen, aangifte deed van afpersing en verkrachting. Daarom vond de rechtszaak in Groningen plaats. Het OM bracht slechts dertig zaken voor de rechter, maar gaat er vanuit dat S. zo’n 120 meisjes en vrouwen (online) heeft afgeperst.