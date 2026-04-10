Theater Na de Dam brengt meerdere voorstellingen naar Groningen die verhalen uit WO II tot laten leven komen

Rum and Coca-Cola: Het vergeten front in de West - Foto: Hessel Stuut

In onze provincie zijn begin mei meerdere voorstellingen te zien in het kader van Theater Na de Dam. De meeste voorstellingen vinden plaats op en rond 4 mei en staan in het teken van de Tweede Wereldoorlog.

In De Oosterpoort is op 8 mei het theaterconcert Rum and Coca-Cola te zien. Zangeres en theatermaker Izaline Calister vertelt daarin over de impact van de oorlog op de Nederlandse Antillen. Met muziek en persoonlijke verhalen laat zij zien hoe de oorlog ook in het Caribisch gebied voelbaar was, onder meer door de dreiging van Duitse duikboten en de aanwezigheid van Amerikaanse troepen.

Op 4 mei zelf zijn er in de provincie Groningen meerdere jongerenvoorstellingen te zien. Deze beginnen na de Nationale Dodenherdenking om 21.00 uur. In de Kerk van Holwierde spelen jongeren de voorstelling De Slag om de Kerk. Zij deden onderzoek naar de lokale oorlogsgeschiedenis en spraken met ooggetuigen en nabestaanden. De verhalen vormen de basis voor de voorstelling.

In Winsum is de voorstelling Als de straten spreken te zien bij Zwembad De Hoge Vier. Deze gaat over muziekvereniging De Bazuin, die tijdens de oorlog weigerde zich aan te sluiten bij de Nederlandsche Kultuurkamer. De vereniging werd daarna verboden en de muzikanten moesten stoppen. Ook in Appingedam, Termunten, Winschoten en Groningen zijn jongerenvoorstellingen. Deze worden gemaakt door onder meer Urban Studio Noord, IVAK, In de Klinker en De Noorderlingen.

Theater Na de Dam is een landelijke theatermanifestatie, die sinds 2010 op 4 mei door heel Nederland voorstellingen organiseert die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.