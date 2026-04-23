Tentoonstelling ‘Hip Hop Is’ met drie maanden verlengd

The D Yard van Lady Pink (via Groninger Museum)

Het Groninger Museum verlengt de tentoonstelling ‘Hip Hop Is’ tot en met zondag 16 augustus. Bovendien organiseert het museum komende maand twee grote hiphopevenementen.

De tentoonstelling over de invloed van hiphop op de beeldende kunst zou tot 10 mei duren, maar is dus met drie maanden verlengd. Verder presenteert rapper Duvel op 15 mei zijn nieuwe album met een liveoptreden in het museum en staat een dag later een internationale breaking-wedstrijd op het programma.

Hiphop is uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke culturele bewegingen van de twintigste en eenentwintigste eeuw. De geschiedenis wordt in de tentoonstelling gekoppeld aan internationale ontwikkelingen, door middel van materiaal uit het Dutch Hiphop Archive.

De expositie laat zien hoe de cultuur zich de afgelopen veertig jaar heeft ontwikkeld. De aandacht gaat niet specifiek naar de muziek of de mode, maar meer naar foto’s, schilderijen, sculpturen en graffiti die de hiphopcultuur heeft gebruikt als bron van creativiteit, verzet en identiteit.