Telefoneren op de fiets: “Fietsen in Groningen is het wilde westen”

honderdzeventig euro, dat is de boete die staat op het gebruiken van een mobiele telefoon tijdens het fietsen. Toch geeft tachtig procent van de 18 tot 24-jarigen aan dat zij hun telefoon gebruiken op de fiets. Ook jongeren in Groningen maken zich er schuldig aan, maar het wordt lang niet altijd bestraft. “De politie toeterde naar me toen ik op mijn telefoon zat, maar dat was het.”

Snel even een appje sturen, een ander nummer aanzetten of een mailtje lezen. Het lijkt onschuldig, maar hierdoor wordt de aandacht verdeeld tussen het verkeer en het scherm, wat de kans op ongelukken aanzienlijk vergroot. Hoogleraar Niels Taatgen is een expert op het gebied van multitasken. Taatgen doet onderzoek naar multitasking. Hij onderzoekt hoe mensen tijdens het multitasken keuzes maken en wanneer meerdere taken elkaar beïnvloeden.

Alhoewel multitasking goed voor je is, “Is appen en fietsen tegelijkertijd niet de juiste strategie,” vindt Taatgen. “Fietsen in Groningen is als het wilde westen, je moet alert blijven op wat er om je heen gebeurt.” Dat kan niet met een telefoon in de hand volgens de hoogleraar: “Een koptelefoon met muziek of een podcast is geen probleem. Zodra je begint te kijken op je scherm ben je een stuk minder reactief.”