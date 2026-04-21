Te hoge snelheid oorzaak ongelukken in ‘Mario Kart-bocht’: provincie neemt extra maatregelen

De vele ongelukken in de zogeheten ‘Mario Kart-bocht’ op de noordelijke ringweg bij Groningen worden vooral veroorzaakt door te hoge snelheid en te laat remmen. Dat blijkt uit uitgebreid verkeersonderzoek in opdracht van de provincie Groningen. Om de veiligheid te verbeteren, worden de komende periode extra waarschuwingsborden en visuele hulpmiddelen geplaatst.

Volgens het onderzoek, uitgevoerd door ingenieursbureau Roelofs Groep, verliezen automobilisten in de bocht regelmatig de controle doordat zij met een te hoge snelheid komen aanrijden en pas laat afremmen. De bocht zelf is niet per se onveilig, maar blijkt scherper en minder overzichtelijk dan weggebruikers verwachten. Daardoor schatten bestuurders de situatie verkeerd in.

Grip verliezen

Uit analyse van camerabeelden en drone-opnames blijkt dat voertuigen in de bocht grip verliezen en geregeld in de vangrail belanden. Vooral bij nat wegdek neemt het risico toe, omdat het asfalt dan minder grip biedt. Daarnaast blijkt dat met name lichtere auto’s vaker problemen ondervinden. Bij hard remmen verplaatst het gewicht naar de voorwielen, waardoor de achterwielen minder grip hebben en de auto in de vangrail kan komen.

De provincie benadrukt dat het gedrag van weggebruikers een belangrijke rol speelt. Automobilisten die vanuit de richting van de ringweg komen, houden vaak dezelfde snelheid aan als op het rechte wegvak, terwijl de bocht daar niet geschikt voor is.

Waarschuwingsborden

Om de veiligheid te verbeteren, neemt de provincie op korte termijn extra maatregelen. Zo worden er eind mei duidelijkere waarschuwingsborden geplaatst en worden bestaande pijlborden vervangen door dubbele varianten die beter opvallen. Ook komen er felgekleurde schermen om het verloop van de bocht beter zichtbaar te maken. Het doel is dat bestuurders eerder de snelheid minderen en de bocht beter inschatten.

Eerder, in 2025, werd al een stroevere laag asfalt aangebracht en werden extra borden geplaatst. Als de nieuwe maatregelen onvoldoende effect hebben, overweegt de provincie op langere termijn een signaleringsportaal dat bestuurders waarschuwt wanneer zij te hard rijden.

Het onderzoek richtte zich ook op de nabijgelegen Hornbach-bocht op de aansluiting van de Eemshavenweg. Daar worden eveneens maatregelen in de vorm van extra waarschuwingsborden genomen.