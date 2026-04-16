Tbs van moordenaar Anne de Ruijter de Wildt wederom verlengd

De tbs van de moordenaar van de Groningse studente Anne de Ruijter de Wildt en de Utrechtse Annet van Reen is opnieuw met twee jaar verlengd. Dat meldt RTV Noord.

Het gaat om de nu 55-jarige Henk S. uit Veendam. In 1997 vermoordde hij de toen 18-jarige Anne de Ruijter de Wildt, drie jaar na de moord op Annet van Rheen. Hij werd in 2001 veroordeeld tot acht jaar cel plus tbs met dwangverpleging. Hij zit nu zo’n twintig jaar in een tbs-traject. S. was verslaafd aan drank en drugs en pleegde ook overvallen. De politie kwam hem op het spoor via dna-onderzoek.

Sinds een paar jaar woont S. in een kliniek voor Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg. Hij mag op begeleid verlof en dat gaat goed, aldus een deskundige van de kliniek. Het Openbaar Ministerie vindt echter dat hij slechts moeizaam vooruitgaat en weinig inzet toont. Daarom blijven de risico’s voor de samenleving hoog.