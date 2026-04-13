Taalkunstenaars en cultuurinstellingen in Stad proberen vmbo’ers enthousiast te maken over lezen, taal en cultuur

Elf musea, theaters en andere cultuurlocaties in Stad verwelkomden maandag bijna duizend vmbo-leerlingen. De scholieren kwamen langs voor een reeks workshops met een link naar taal. Met het evenement, getiteld Stap op de Rode Loper!, probeert de Stichting Samenleving & Kunst scholieren enthousiast te maken voor lezen, taal en cultuur.

Vmbo-leerlingen volgden lessen van schrijvers, dichters, rappers en andere taalkunstenaars. Ook kregen de scholieren museumworkshops met een link naar taal bij Club Guy & Roni, Forum Groningen, Grand Theatre Groningen, het Groninger Museum, Kunstpunt Groningen, NITE, Spot Groningen, Synagoge Groningen, Theater de Steeg, het Universiteitsmuseum Groningen en Vrijdag.

Uit jaarlijks onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling blijkt, zo haalt de Stichting Samenleving & Kunst aan, dat het slecht is gesteld met de leesvaardigheid van Nederlandse scholieren. Maar liefst een kwart van de 15-jarigen zou het risico lopen om laaggeletterd te worden in hun volwassenheid. Ook de onderwijsinspectie ziet dat beeld, met name onder vmbo’ers.

‘Stap op de Rode Loper!’ is opgezet om daar iets aan te doen en tegelijk een link te maken met lokale culturele instellingen. Naast Groningen organiseert de stichting het evenement in verschillende andere Nederlandse steden. Volgens initiatiefnemer Peggy Alderse Baas gaat het daarbij, naast leren, vooral ook om plezier maken: “Na zo’n dag zijn ze meer geïnteresseerd in boeken en lezen. We horen van docenten dat de boeken van de schrijvers die de leerlingen bezoeken nog lang populair blijven.”