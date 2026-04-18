SV Lycurgus-oprichter Joop van der Veen (93) overleden

Joop van der Veen, één van de oprichters van SV Lycurgus, is afgelopen week op 93-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Van der Veen richtte SV Lycurgus op samen met Dick van Mansom (overleden in 2006) en Harm Veenhoff (overleden in 2012). De vereniging zag het levenslicht in september 1952. De drie oprichters waren voor die tijd lid van Oranje Nassau, maar besloten een eigen club te starten vanwege een ‘verschil van inzicht’ met de toenmalige clubleiding. Lycurgus werd destijds onderdeel van de Christelijk Jongemannen Vereniging.

Voetbal en volleybal

In de beginjaren werd er bij de vereniging naast voetbal ook volleybal beoefend. Eind jaren zeventig scheidden de wegen van de voetbal- en de volleybaltak echter. De volleybalvereniging zou daarna uitgroeien tot een club die al jarenlang op het hoogste nationale niveau meedraait.

Ook op het voetbalveld toonde Van der Veen visie. Samen met Jan Engels was hij in de jaren zeventig verantwoordelijk voor het oprichten van een damesafdeling binnen de club. Dit leverde direct succes op: in de eerste jaren werd het elftal tweemaal kampioen van de Groninger bond en schopten drie speelsters het zelfs tot het Nederlands elftal.

Spartaanse koning

De naam van de vereniging is onlosmakelijk verbonden met de Griek Lycurgus (ook wel geschreven als Lykourgos). Deze koning van de staat Sparta leefde in de achtste eeuw voor Christus. Hij was een begaafd politicus die Sparta hervormde, maar zijn blijvende bekendheid dankt hij vooral aan de ‘Spartaanse opvoeding’, waarbij fysieke training en een sobere levensstijl centraal stonden. In de westerse geschiedschrijving staat Lycurgus bekend als één van de eerste machthebbers die het fundamentele belang van sport en beweging inzag.