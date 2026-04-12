Student & Stad uit zorgen over koers aftelshow: “Bespreking na de zomer is te laat”

Er moet haast worden gemaakt met de plannen voor de aftelshow tijdens de komende jaarwisseling. Dat zegt de fractie van Student & Stad naar aanleiding van een collegebrief die afgelopen week verscheen. De partij vreest dat de politieke behandeling van de plannen te lang op zich laat wachten waardoor er ook bij het komende oud & nieuw achter het net wordt gevist.

In de brief is het college lovend over Wintergoud, dat afgelopen december voor de tweede keer werd gehouden. De tweede editie was groter dan het jaar ervoor en kon op veel positieve kritieken rekenen van bezoekers en organisatoren. Hoewel er niet overal geteld is, laten de beschikbare cijfers een forse stijging in bezoekersaantallen zien. Het aftelmoment op de Vismarkt trok zo’n vijfduizend bezoekers, maar de invulling van dit onderdeel blijft een punt van aandacht. De gemeente heeft toegezegd nog voor de zomer met een specifiek plan van aanpak voor de komende jaarwisseling te komen.

September

“Het is heel mooi dat Wintergoud in grote lijnen een succes is geworden”, vertelt raadslid Wieke van Heteren van Student & Stad. “Het past bij de levendige en bruisende stad die Groningen wil zijn. Maar mijn zorg zit in de planning. De bedoeling is dat de fundamentele discussie over de toekomst van Wintergoud pas in het derde kwartaal wordt gevoerd. Ik ben bang dat de concrete uitwerking van de aftelshow daardoor ook pas na de zomer op de politieke agenda komt. Als we pas in september de knopen doorhakken, is het nagenoeg onmogelijk om dat nog mee te nemen voor de komende editie. Bedrijven die grote producties organiseren op het gebied van aftelshows, zijn dan vaak al geboekt. We moeten voorkomen dat de aftelshow opnieuw op een teleurstelling uit gaat lopen.”

Anti-climax

Van Heteren deelt de visie die het inmiddels uitgetreden raadslid Olivier van Schagen eerder dit jaar verwoordde. “Als je kijkt naar de beelden op sociale media, was dit niet de jaarwisseling waar we op gehoopt hadden”, liet Van Schagen in januari weten na afloop van de aftelshow die op 31 december op de Vismarkt werd gehouden. Op de oostzijde van het plein was een glazen kast neergezet, die onzichtbaar was voor mensen die op enige afstand stonden. Tijdens het aftelmoment was het enige wat gebeurde dat de cijfers in 2026 veranderden. “Het voelde voor velen als een anticlimax. Er is tijd, energie en geld in gestoken, maar toch gingen mensen met een teleurgesteld gevoel naar huis. Terwijl we in Groningen hebben bewezen dat we dit kunnen, denk aan de vuurwerkshow tijdens Groningens Ontzet of de festiviteiten in Ten Boer. Het hoeft niet per se vuurwerk te zijn; het kan ook een lichtshow of een spektakel met drones zijn. Het gaat erom dat je iets neerzet met cachet, dat mensen verbindt.”

De partij vroeg vorig jaar september ook al aandacht voor het onderwerp, maar toen vroeg burgemeester Roelien Kamminga (VVD) om geduld: “Laten we Wintergoud de kans geven om te groeien. Er zijn verbeterpunten, die zien wij ook, maar geef ons de tijd.”

“Inwoners geven hier behoefte aan te hebben”

Van Heteren benadrukt dat het haar niet gaat om de inzet van de organisatie, maar om de politieke prioriteit voor het aftelmoment. “Wintergoud is een prachtig evenement, waarbij de aftelshow naar het nieuwe jaar een volwaardige plek verdient te krijgen in dat geheel. Wij hopen op een show met uitstraling, zoals een centrale licht- of vuurwerkshow. Inwoners geven aan hier echt behoefte aan te hebben. Het zou jammer zijn als we als bruisende stad pas in september tot een definitief plan komen, want dan zijn we voor de aanstaande editie simpelweg te laat.”

Eerder werd er al opgeroepen om naar andere steden te kijken, zoals Amersfoort. Daar werd de jaarwisseling gevierd met een muzikaal spektakel waarbij de Sint-Joriskerk het decor vormde voor visuals en livemuziek. Ook steden als Londen en Berlijn zouden als inspiratiebron kunnen dienen met hun grootschalige shows die mensen rond middernacht samenbrengen.

Feit is wel dat de gemeente groter is dan alleen de stad. Wanneer er een show in de stad plaatsvindt, roept dat de vraag op of je zoiets ook niet in de dorpen moet organiseren. Van Heteren: “Absoluut. En dat gebeurt nu ook al, met Ten Boer als voorbeeld. Ik denk juist dat het goed is als dorpen de ruimte krijgen om iets te organiseren wat bij hen past. Het voordeel is dat wanneer een feest door een dorp gedragen wordt en centraal plaatsvindt, dit rotzooi en vernielingen voorkomt. Maar dat kan alleen als je het serieus neemt en het niet vooruit schuift.”

Een impressie van het Countdown033-concert in Amersfoort: