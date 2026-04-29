Stralend lenteweer tot en met het weekend

De oostenwind zorgt ook de komende dagen voor stralend lenteweer. Met weinig bewolking krijgt de zon de kans om de temperatuur op te stuwen naar waardes ruim boven de twintig graden.

Door Johan Kamphuis

Met veel zon is het donderdag stralend lenteweer. Het wordt 17 of 18 graden bij een matige noordoosten- tot oostenwind. In de nacht naar vrijdag daalt de temperatuur wel flink, tot rond 6 graden.

Ook vrijdag zorgt een matige zuidoostenwind voor de aanvoer van warme lucht. Het is dan wederom zonovergoten en het kwik maakt een sprongetje naar 23 graden.

Zaterdag zijn de veranderingen klein. Bij rustige condities wordt het 23 graden en er is veel zon, al trekt er zo ook nu en dan wat bewolking over.

Daarna gaat het weer geleidelijk aan veranderen.