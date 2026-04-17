Stel uit Stad aangehouden voor drugshandel en witwassen; coke, xtc, duizenden illegale sigaretten en honderden vapes gevonden

Naar aanleiding van online drugshandel heeft een speciaal interventieteam van de Groningse politie afgelopen dinsdag een 45-jarige vrouw uit Groningen en een 48-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van drugshandel en witwassen.

Agenten deden daarnaast doorzoekingen in een caravan op een camping in de gemeente Aa en Hunze en een woning in Groningen. Daar werden tientallen XTC pillen, ruim zeventig gram cocaïne, meer dan dertig gram hasj en 3MMC, duizenden illegale sigaretten enhonderden ‘vapes’ aangetroffen. Ook is er beslag gelegd op een aanzienlijke hoeveelheid contant geld.

Het onderzoek maakt deel uit van de bredere aanpak van ondermijnende criminaliteit in de provincie Groningen, waarbij speciale politieteam (Interventieteam HIT) zich richt op het verstoren en aanpakken van (online) criminaliteit gerelateerd aan drugs, vuurwapens en witwassen.