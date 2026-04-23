Stationsweg van 6 tot en met 20 mei afgesloten

De Stationsweg is van woensdag 6 mei tot en met woensdag 20 mei afgesloten voor doorgaand verkeer. De afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden aan de nieuwe busonderdoorgang bij het Hoofdstation.

De gemeente legt in deze periode een kruising met verkeerslichten aan. Die moet ervoor zorgen dat bussen straks veilig de onderdoorgang in en uit kunnen rijden. De aanpassing hangt samen met de verhuizing van het busstation. Vanaf 28 juni vertrekken de bussen vanaf de zuidzijde van het station.

Door de werkzaamheden is de Stationsweg niet toegankelijk voor automobilisten en fietsers. Zij worden daarom omgeleid.

Bussen en voetgangers ondervinden minder hinder. Zij kunnen het station blijven bereiken zoals gebruikelijk. Ook de taxistandplaats en de Kiss & Ride blijven toegankelijk.