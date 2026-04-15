Start TEC Campus op het suikerterrein

Op het Suikerterrein is dinsdag een start gemaakt met de TEC Campus. Het gaat om een samenwerkingsproject van onder andere het Alfa-college en de Hanze.

De TEC Campus is een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten samen kunnen werken aan techniek, energie en circulatie. De campus investeert ook flink in studenten, dit begint vaak al in het basisonderwijs. Jeroen Stuiver, kwartiermaker van de TEC Campus geeft aan dat het heel belangrijk is om studenten op zo jong mogelijke leeftijd al in aanraking te laten komen met techniek.

Tijdens de start van de TEC Campus konden docenten en bedrijven met elkaar in gesprek om een goed plan te maken voor de komende periode.