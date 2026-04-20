Stanislav (32) uit Oekraine begint op Grote Markt aan monster-hardlooptocht voor goede doelen: “Dankbaarheid tonen aan Nederland”

Stanislav Suddia, gymdocent in Almelo, is maandagochtend op de Grote Markt begonnen aan zijn ‘Run van Dankbaarheid’ van bijna 560 kilometer door Nederland. In elf dagen wil Stanislav van Groningen naar Maastricht rennen, om daarmee zijn dank aan Nederland uit te spreken. Die dankbaarheid is, in het geval van de 32-jarige vluchteling uit Oekraïne, een inzamelingsactie voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur en het Prinses Maxima Centrum in Utrecht.

Van profshorttracker in Oekraïne naar gymdocent in Almelo

Stanislav werd geboren in de Oekraïense stad Sjostka. In zijn thuisland groeide hij uit tot professioneel shorttracker. Later volgde hij een sportopleiding, werkte hij als docent en trainer, voltooide hij een politieopleiding en startte hij een eigen bedrijf.

Dat alles veranderde in 2022 met de uitbraak van de oorlog in Oekraïne. Direct na de uitbraak hielp hij als vrijwilliger om mensen te evacueren en hulpgoederen naar gevaarlijke gebieden te brengen. Maar uiteindelijk moest ook Stanislav zelf vluchten. Samen met zijn vrouw en drie kinderen (waarvan er één continu medische zorg nodig heeft) reisde het gezin via Moldavië en Roemenië naar Frankrijk. Daar kreeg het vluchtende gezin, naar eigen zeggen, ’te maken met misbruik en onrecht’.

‘Omringd door respect en oprechte betrokkenheid in Nederland’

Dus reisden Stanislav en zijn gezin door. “Vlak bij de Belgische grens werden we door Nederlanders opgevangen. Dat was een moment dat ik nooit meer zal vergeten”, vertelt Stanislav. “Al op onze derde dag in Nederland begon ik te werken. Intussen lag de grootmoeder van mijn vrouw in kritieke toestand op de intensive care en onderging mijn zoon een zeer complexe hersenoperatie. In drie jaar tijd verhuisden we vier keer.

Een zware periode, stelt Stanislav. Maar Nederland voelde wel als een warm bad: “We werden omringd door respect en oprechte betrokkenheid. In Nederland voelde ik wat het betekent om niet alleen geholpen te worden, maar ook gezien te worden. Collega’s, buren, gemeenten, sportverenigingen, zoveel mensen hielpen zonder eigenbelang. Vooral de zorg die mijn zoon kreeg in het ziekenhuis liet mij zien wat menselijkheid echt betekent.”

‘Laten zien dat nieuwkomers niet alleen hulp ontvangen, maar ook willen en kunnen teruggeven’

Die dankbaarheid wil de docent lichamelijke opvoeding nu, op eigen wijze, ’teruggeven’ aan Nederland op de manier waarop hij dat het beste kan: hardlopen. “Sport geeft mij vrijheid, vooral hardlopen”, stelt Stanislav. “Tijdens het hardlopen kan ik mijn gedachten ordenen en mijn energie richten op goede doelen.”

Die doelen zijn in het geval van de monstertocht van Stanislav het Jeugdfonds Sport & Cultuur en het Prinses Maxima Centrum in Utrecht: “Ik weet uit eigen ervaring wat het betekent om vluchteling te zijn: onzekerheid, angst en het gevoel er niet bij te horen. Maar met mijn sponsorloop wil ik wel mijn dankbaarheid tonen aan Nederland. Ik wil laten zien dat nieuwkomers niet alleen hulp ontvangen, maar ook willen en kunnen teruggeven.”

Wie Stanislav wil steunen tijdens de sponsorloop, kan dat doen via deze link. Stanislav nodigt eenieder daarnaast uit om een stuk mee te lopen. Wie wil zien waar Stanislav de komende dagen is, kan hem volgen via de website van de ‘Run van Dankbaarheid’.