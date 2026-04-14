Stadspartij twijfelt aan ‘eerlijk, groen en duurzaam’ beleid nu beplanting wordt ingeruild voor tijdelijke parkeerplekken bij flat in Paddepoel

Bij de Castorflat in Paddepoel gaat een rij planten, die net in bloei staat, volledig de grond uit om ruimte te maken voor tijdelijke parkeerplaatsen. Dat geeft geen pas, vindt de Stadspartij 100% voor Groningen.

In verband met de aanleg van het warmtenet van WarmteStad worden, voor een periode van zes weken, tijdelijke parkeerplekken gemaakt aan de balkonzijde van de Castorflat. Volgens de fractie gaat het om gras, bloemen, planten en boompjes die er al jarenlang staan en precies op dit moment in bloei zijn.

Fractievoorzitter Yaneth Menger wil woensdagmiddag van het college horen hoe de ingreep past binnen het ‘eerlijk, groen en duurzaam’ beleid van de gemeente. De fractie betwijfelt of de korte termijnbehoefte aan parkeerplek opweegt tegen het verwijderen van het groen. Zeker omdat het niet om jonge beplanting zou gaan, maar om volwassen groen. Menger en haar fractie willen van het college weten of dit soort ingrepen, met slecht een tijdelijk doel, opwegen tegen het eventuele verlies van biodiversiteit en leefkwaliteit in de wijk.