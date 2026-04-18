Stadspartij eist opheldering over defecte filters Stadscrematorium: “Dit is een zware overtreding”

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen is verbijsterd over de situatie bij het Stadscrematorium aan de Crematoriumlaan. Nu blijkt dat er al sinds 2023 zonder werkende filterinstallatie is gecremeerd, wil de partij met spoed antwoorden van het college. “Dit is een zware overtreding die de volksgezondheid mogelijk in gevaar heeft gebracht.”

“De vragen die wij stellen hebben alles te maken met handhaving en toezicht”, vertelt raadslid Yaneth Menger. “Het feit dat deze installatie jarenlang uitstond terwijl de ovens doordraaiden, is in onze ogen onacceptabel. Hoe heeft dit drie jaar lang onder de pet kunnen blijven? Wij willen weten welke controles de Omgevingsdienst heeft uitgevoerd en of de gemeente dit al langer wist. Is het oogluikend toegestaan?”

Gezondheidsrisico’s

De situatie kwam aan het licht na een controle van de Omgevingsdienst Groningen, volgend op een melding. Uit inspectie bleek dat de filters al sinds 2023 waren uitgeschakeld om schadelijke stoffen zoals kwikverbindingen tegen te houden. Hoewel het RIVM aangeeft dat de exacte risico’s voor omwonenden in de aangrenzende wijk Selwerd nog niet duidelijk zijn, staat vast dat de uitstoot zonder filters fors toeneemt.

Menger vindt het onbegrijpelijk dat het crematorium nog tot komende maandag de tijd krijgt om lopende crematies af te ronden. “Je faciliteert hiermee willens en wetens iets wat schadelijk is. Als je zoiets constateert, moet het direct ‘schluss’ zijn. Als ik een horecazaak run en de zaken niet op orde heb, gaat mijn zaak diezelfde dag nog op slot. Hier wordt een andere keuze gemaakt, wat ik hypocriet vind voor een stadsbestuur dat ‘groen en sociaal’ hoog in het vaandel heeft staan.”

Daarnaast vraagt de Stadspartij zich af in hoeverre de gemeente haar zorgplicht heeft verzaakt. “Inwoners en duizenden studenten die dagelijks langs het crematorium fietsen, zijn niet geïnformeerd over de mogelijke risico’s”, aldus Menger. De fractie eist dan ook dat het college openheid van zaken geeft over waarom er niet eerder is ingegrepen en hoe de gemeente het geschonden vertrouwen van de omwonenden denkt te herstellen. Ook willen zij dat de raad op zeer korte termijn wordt geïnformeerd over de voorwaarden waaronder het crematorium in de toekomst eventueel weer open mag.”

Complex herstel

De organisatie achter het crematorium, De Facultatieve, heeft inmiddels toegegeven dat de installatie al jaren defect is. Zij wijzen op de complexiteit van het gebouw; omdat het Stadscrematorium een Rijksmonument is, gelden er strenge eisen voor herstel. De organisatie verwacht dat er pas tegen september weer gecremeerd kan worden in Groningen. Tot die tijd moeten deze plechtigheden elders plaatsvinden.

Voor de Stadspartij is de kous daarmee niet af. Menger: “Het vertrouwen van de burger in een milieubewust toezicht heeft hier een flinke deuk opgelopen. Wij willen precies weten waarom de gemeente de omgeving niet eerder heeft gewaarschuwd over de impact op mens, natuur en dier.”