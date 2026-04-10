Stadskudde is terug in Stad en druk aan het werk langs het Reitdiep

De Stadskudde is sinds woensdagmiddag weer in Groningen. De hele kudde, bestaande uit zo’n 170 volwassen schapen en ruim tweehonderd lammetjes, is per vrachtwagen vanuit het Drentse Weiteveen naar Groningen gebracht.

Op de Bunders op de Zernike Campus werden de dieren uit een dubbeldeks vrachtwagen geladen. Hier kregen lammeren en moeders even de tijd om elkaar weer terug te vinden, schrijft de herder op de Facebookpagina van de kudde. Daarna begonnen de dieren aan een wandeling over de Zernikebrug, richting de kade van het Reitdiep bij de gelijknamige wijk.

Daar verrichten de schapen de komende tijd in eerste instantie hun werk: gras kortwieken en tegelijk zaden en pollen van planten meenemen in hun vacht. De inzet van de dieren als natuurlijke grasmaaiers is daardoor goed voor het landschap, omdat er een meer gevarieerde begroeiing ontstaat op plekken waar de schapen langskomen.