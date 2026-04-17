Stadscrematorium draaide jaren zonder werkende filters en moet na maandag stoppen met crematies

Het Stadscrematorium aan de Crematoriumlaan in Groningen moet vanaf komende maandag stoppen met crematies, omdat de filterinstallatie al jaren niet werkt. Wordt er toch gecremeerd, dan hangt het crematorium een dwangsom boven het hoofd.

De situatie kwam vorige week dinsdag aan het licht. Een controle door de Omgevingsdienst Groningen, na een melding bij de gemeente, wees uit dat de installatie al sinds 2023 is uitgeschakeld. Dat terwijl de ovens wel in gebruik bleven, zo blijkt uit een brief van de gemeente aan het crematorium na de controle.

De gemeente stelt dat het crematorium daarmee de regels heeft overtreden. Zonder werkende filterinstallatie kunnen schadelijke stoffen vrijkomen, zoals kwik en andere verbindingen, die slecht zijn voor de gezondheid en de luchtkwaliteit. Het crematorium heeft niet aangetoond dat de uitstoot binnen de wettelijke normen bleef. Ook zijn er geen metingen gedaan om dat te controleren.

Volgens de gemeente had het crematorium na het defect de installatie moeten repareren of de ovens moeten stilleggen. In plaats daarvan is de installatie uitgeschakeld en zijn de ovens nog ongeveer drie jaar gebruikt zonder filtering.

De gemeente rekent het het crematorium zwaar aan dat dit bewust is gebeurd. Daarbij wordt ook meegewogen dat het niet herstellen van de installatie financieel voordeel kan hebben opgeleverd, met daardoor erntige gevolgen voor de omgeving.

Het crematorium mag nog tot en met 20 april geplande crematies uitvoeren. Daarna moeten alle crematies op een andere locatie plaatsvinden. Als het crematorium daarna toch doorgaat, moet het een dwangsom betalen van 10.000 euro per dag, met een maximum van 100.000 euro.