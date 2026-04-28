Stadsbeheer heeft flinke opruimklus in Noorderplantsoen na Koningsdag

De Milieudienst had dinsdagochtend een flinke klus aan het schoonmaken van Stad na Koningsdag. Onder meer in het Noorderplantsoen waren verschillende teams in de weer voor een grote schoonmaak.

Het park was vanaf het begin van maandagmiddag al flink druk, met onder meer spontane muziek, veel studenten en (in de loop van de middag) steeds meer alcohol.

De politie was rond 21.30 uur ook aanwezig in het Noorderplantsoen vanwege een feest van een groep mensen in het park, waar steeds meer mensen op afkwamen. Maar er bleek (volgens RTV Noord) niks illegaals aan de hand te zijn.