Spoedeisende Hulp in Martini Ziekenhuis heeft nu een eigen CT-scanner

Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft een CT-scanner op de Spoedeisende Hulp (SEH) geplaatst. Daardoor kunnen patiënten voortaan direct worden gescand op de afdeling en daardoor en sneller worden onderzocht.

Voorheen moesten patiënten van de SEH naar een andere verdieping in het ziekenhuis voor een CT-scan. Die verplaatsing kostte tijd en was belastend voor mensen met pijn of in acute stress. Met de nieuwe scanner blijft de patiënt op de SEH en kan het onderzoek meteen plaatsvinden. In sommige spoedsituaties worden patiënten zelfs direct bij de CT-scanner opgevangen, zodat de scan direct na binnenkomst kan worden gemaakt.

Ook hoeven verpleegkundigen door de scanner op de afdeling minder vaak mee te lopen naar een andere afdeling. Daardoor blijven zij vaker beschikbaar op de SEH zelf. Ook werkt er nu een CT-laborant op de Spoedeisende Hulp. Dat verkort de lijnen tussen de afdelingen SEH en radiologie.