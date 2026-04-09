Spacebuzz in Glimmen: “Ik zou nu best astronaut willen worden”

De SpaceBuzz is een raket op een vrachtwagen waarin kinderen een reis rond de wereld en naar de maan kunnen maken. Dit doen zij met een VR-bril op, waarbij astronaut André Kuipers hen op een leuke manier digitaal begeleidt. Hij staat dit keer in Glimmen bij de IKC Quintusschool voor kinderen van de bovenbouw.

Ook kinderen van groep 8 van de Brinkschool en de Wissel uit Haren komen die dag hiernaartoe. Een van de kinderen zegt: “Ik zou wel willen dat de bus hier veel vaker heen komt.”

De missie van de SpaceBuzz is om alle Nederlandse kinderen te inspireren om bij te dragen aan een mooiere planeet. Tijdens de reis stappen de kinderen als het ware in de rol van een astronaut. Zodra ze de VR-bril opzetten, lijkt het alsof ze echt gelanceerd worden en de aarde verlaten. Ze vliegen langs continenten, oceanen en wolken en zien onze planeet vanuit de ruimte: het ‘Overview effect’. De combinatie van beeld, geluid en beweging zorgt ervoor dat het voelt alsof ze er écht zelf bij zijn. “Het allermooist vond ik het noorderlicht”, aldus een van de kinderen.