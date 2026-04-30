Verwijderen woonstudio’s Vrydemalaan van start gegaan

Woningcorporatie Nijestee is begonnen met het weghalen van de woonstudio’s aan de Vrydemalaan. De honderden studio’s zijn verkocht aan een particuliere vastgoedonderneming.

Nijestee heeft samen met deze partij en de gemeente besloten om voor de zomer één van de vijf woonblokken weg te halen. De andere woonblokken worden na de zomer verwijderd. Deze keuze is gemaakt om ervoor te zorgen dat iedereen komende zomer ongestoord en veilig kan sporten en genieten van het stadsstrand.

De aanpak van Woonblok E is inmiddels begonnen. De Blokken A, B, C en D zijn tussen september en december aan de beurt. Het is de bedoeling dat op de locatie een healthy ageing campus verrijst, in combinatie met nieuwe woningen. Of de koepel van DOT kan blijven bestaan is onzeker.