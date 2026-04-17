Slochtersluis bij Meerstad toch bediend door provincie tot eind deze maand

De Slochtersluis - Foto via Bureau Meerstad

De provincie Groningen blijft de Slochtersluis bij Meerstad tot 1 mei bedienen. Dat liet een woordvoerder van Rijkswaterstaat vrijdagmiddag weten. De rijksdienst hoopt daarna de bediening over te nemen, maar of dat lukt is nog de vraag.

Voor de komende weken zijn afspraken gemaakt over vaste openingstijden. De sluis wordt bediend op zaterdag 18 april, zaterdag 25 april en maandag 27 april tussen 10.00 en 12.30 uur. Op 27 april, Koningsdag, gaat de sluis ook open van 16.00 tot 18.00 uur.

De situatie rond de sluis speelt al sinds het begin van de maand. Eind maart ging de sluis plots dicht. Daardoor konden boten het gebied rond Meerstad, het Schildmeer en Woudbloem niet verlaten. Onder hen een Duits stel, dat het Paasweekend noodgedwongen moest doorbrengen in hun nieuwe boot op de scheepswerf in Woudbloem. Zij werden uiteindelijk ‘bevrijdt’ door medewerkers van de provincie, die over hun hart strekten om een tiental schippers door te laten. Maar de sluiting bleef daarna bestaan, tot onvrede van de eigenaar van de scheepswerf en andere ondernemers rond de pleziervaart van Meerstad tot het Schildmeer.

De sluis is eigendom van Rijkswaterstaat en de provincie verzorgde jarenlang het beheer en de bediening. Maar door personeelstekort bij de provincie liep die afspraak eind maart af. Een nieuwe afspraak ontbrak, terwijl de overdracht van de sluis naar de gemeente nog niet was geregeld en er geen personeel was bij Rijkswaterstaat om de bediening te doen.

Rijkswaterstaat laat weten dat er over de situatie na 1 mei nog onduidelijkheid bestaat. Het plan lijkt om de sluis zelf te gaan bedienen, maar het is nog niet duidelijk of dat lukt. Mocht de bediening van de sluis op 1 mei nog niet rond zijn, dan kan het vaarverkeer het Eemskanaal waarschijnlijk toch bereiken. De Groevesluis bij Appingedam gaat deze maand weer open na een onderhoudsbeurt. nderhoudsbeurt.