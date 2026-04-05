Slapende man in café aan Turfsingel aangezien voor inbreker

De politie moest op Paaszondag uitrukken voor een melding van een inbraak in een café aan de Turfsingel. Ter plaatse bleek de vork echter heel anders in de steel te zitten.

“Bij de meldkamer was een melding binnengekomen dat er iemand in de gesloten horecagelegenheid was gezien”, schrijft de politie op sociale media. Een surveillance-eenheid van de politie ging daarop direct naar de locatie om de vermoedelijke inbreker op heterdaad te kunnen betrappen.

In het pand troffen de agenten inderdaad een persoon aan. Het bleek echter geen dief te zijn, maar iemand die simpelweg in de kroeg in slaap was gevallen. Of het gaat om een gast die de sluitingstijd had gemist of een vermoeide medewerker, liet de politie in het midden. Nadat de situatie was opgehelderd, konden de agenten hun surveillance in de binnenstad weer vervolgen.