Scooterrijder gewond bij aanrijding op Paterswoldseweg

Bij een verkeersongeluk op de Paterswoldseweg is dinsdagavond een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 21.50 uur ter hoogte van de ingang naar de Kaapse Baan. “Een automobilist wilde vanaf de Kaapse Baan de Paterswoldseweg oprijden”, vertelt Ten Cate. “Bij deze manoeuvre moest het fietspad overgestoken worden. De bestuurder zag de scooterrijder over het hoofd, met een botsing tot gevolg.”

Hulpdiensten waren snel op de locatie aanwezig. Ambulancemedewerkers hebben de scooterrijder ter plaatse behandeld; vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.