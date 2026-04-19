‘Samen zingen’ met Marco den Toom en Bert Noteboom in de Martinikerk

Organist Marco den Toom (r) en dirigent Bert Noteboom. Foto: Johan Kamphuis

Komende vrijdagavond 24 april staat er een unieke samenzang op het programma in de Martinkerk in Groningen. De algehele leiding van de avond waar (oude) psalmen en geestelijke liederen centraal staan is in handen van dirigent Bert Noteboom. Achter het orgel zit Marco den Toom.

Door: Johan Kamphuis

De Martinikerk in Groningen is een bolwerk van culturele activiteiten, maar is in de vijftiende eeuw gebouwd als parochiekerk. Een plek waar verschillende christelijke stromingen kunnen samenkomen om hun geloof uiting te geven. Ieder jaar worden er op het wereldberoemde orgel dat in 1691 gebouwd werd door Arb Schnitger en later werd uitgebreid door Albertus Hinz tal van concerten gegeven door bekende en minder bekende organisten.

Dominee van de ‘Godzoekers’

Daar waar in talrijke andere grote kerken in ons land vaak massale christelijke samenzangavonden worden georganiseerd, gaat dit nu ook gebeuren in Groningen. Dirigent Bert Noteboom en organist Marco den Toom nodigen iedereen komende vrijdagavond uit voor een samenzang in: jawel: de Martinikerk!

Bert Noteboom is een bekend gezicht in de christelijke muziekwereld. Hij was jarenlang dirigent van het jongerenkoor Jigdaljahu en ieder jaar doet hij een aantal weekenden Katwijk waar de Grote Kerk maar liefst achtmaal tjokvol zit met 1700 mannen tijdens massale samenzang onder zijn leiding en met den Toom op het orgel.

In 2022 verhuisde Noteboom als missionair uitgezonden voorganger vanuit Almere naar het Groningse Finsterwolde en zette de stichting ‘Geloof in Groningen’ op. Hij zag het als een roeping van God, liet huis en haard letterlijk achter zich, noemt zich nu met een knipoog de ‘dominee van de nog niet gelovigen of eigenlijk van de Godzoekers’. ‘Dat doe ik samen met veel andere christenen. Ik ben maar een klein schakeltje.’

Terwijl de dirigent, die zelf ook nog behoorlijk op het orgel uit de voeten kan zich vooral richt om het geloof onder ‘Godzoekers’ bekend te maken, zal dat niet de doelgroep zijn in de Martinikerk komende zaterdag. Waarom dan de zangavond?

Zingen voorbij kerkmuren

“Samen Zingen” wordt georganiseerd door ConsoloNL. Nu zingen we jaarlijks in Hasselt de oudejaarszang en in Dordrecht de Pinkster-zomerzang. Marco en ik doen dit als een concept samen. Dit naast de Mannenzang in Katwijk. Het is ongelofelijk mooi om met mensen uit allerlei denominaties bij elkaar te zijn. Met maar één doel en dat is samen zingen voor onze God! Verschillen leveren zo vaak conflict en scheuringen op. Deze avonden werken verbindend en levert veel vreugde en blijdschap op. We vinden het dan ook geweldig dat dit nu in de Martinikerk in Groningen georganiseerd wordt.

Als voorganger kom ik ook in de Martinikerk. Het is een geweldig mooie kerk met een schitterend orgel. Wat is er dan mooier om daar met elkaar een avond te gaan zingen. In gesprekken met mensen in de provincie ben ik ook tot de conclusie gekomen dat Groningers hun geloof graag uitdrukken door te zingen. Groningers willen zingen. Wel, dat gaan we doen! Het belooft een prachtige avond te worden.” Om met een knipoog af te sluiten: “nu hoef ik ook eens niet zover te rijden.”

Organist Marco den Toom heeft er zin in

De bekende organist Marco den Toom zal de zangavond begeleiden op het orgel en heeft er zin in. “Het is een prachtig instrument in een geweldige kerk. Nu Bert in de provincie Groningen woont, is dat voor ons een mooie aanleiding om een zangavond in Groningen te organiseren.” Terwijl veel reguliere kerken in veel plaatsen verder leeglopen is dat bij Marco en Bert totaal anders. Overal waar het duo verschijnt, puilen kerken uit. De Nieuwe kerk in Katwijk zat twee weken geleden nog driemaal helemaal vol met 1.700 mannen tijdens de mannenzang. Wat is het geheim? “Het geheim is dat mensen gevoed worden op deze avonden door zowel muziek als woord. Dat geeft een enorm saamhorigheidsgevoel waarbij kerkmuren er niet meer toe doen.”

Geridderd

Den Toom is opgegroeid met het orgel door de voorliefde van zijn vader voor het instrument. Heeft zelf inmiddels een reusachtig hybride concertorgel in zijn ‘Veense orgelkapel’ staan. Met zijn muzikale gaven inspireert en bemoedigd de veelzijdige musicus al jarenlang duizenden mensen in binnen- en buitenland. Tijdens zijn 25-jarig jubileumconcert op 21 september 2019 werd hij, tijdens een uitverkocht Galaconcert in de Grote Zaal van het Koninklijk Concertgebouw te Amsterdam, onderscheiden als ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

‘Droom niet je leven, maar leef je dromen’

“Muziek is een mij gegeven talent. Het voelt voor mij dan ook als een plicht daar uiting aan te geven. Om iets terug te geven aan mijn Schepper en ik doe dat op diverse manieren. Ik ben ongelofelijk dankbaar dat ik fulltime musicus ben. Ik heb daar best hard voor moeten werken, maar mijn levensmotto is, ‘droom niet je leven, maar leef je dromen’.

Den Toom is sinds 2023 als titulair-organist verbonden aan Stichting Bovenkerk Kampen en dirigent van de Christelijk gemengde zangvereniging ‘Jubilate Deo’. Daarnaast is hij nog vaste organist van een aantal koren en bekend van vele radio- en televisieproducties. De veelzijdige musicus hoopt dat Groningen een traditie gaat worden. “Dat is wel onze insteek. Als mensen het leuk vinden hopen we hier volgend jaar terug te keren. Want uiteindelijk gaat er toch niets boven Groningen.”

Gratis kaarten zijn te bestellen op www.consolo.nl. De zangavond begint vrijdagavond 24 april om 20:00 uur.