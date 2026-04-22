Salvatorkerk in Helpman blijft een kerk: genootschap uit de wijk neemt gebouw over

De San Salvatorkerk aan de Hora Siccamasingel in de Groningse wijk Helpman is verkocht aan De Helper, Dat is een kerkgenoodschap wat wordt geleid door wijkbewoners Nick Everts en Jasper van Miert, beiden actief in de Doopsgezinde Kerk aan de Oude Boteringestraat.

Dat maakten de Hildegardparochie en De Helper woensdag bekend.

Met de verkoop verliest de Salvatorkerk wel zijn functie als rooms-katholieke parochiekerk binnen de Hildegardparochie. De Hildegardparochie besloot de kerk te verkopen, omdat het aantal kerkgangers en vrijwilligers de afgelopen jaren is gedaald. Tegelijk bleven de kosten voor onderhoud van het gebouw bestaan. Volgens het parochiebestuur was dat op termijn niet meer vol te houden.

De kerk stond daarom sinds mei vorig jaar te koop. Daarbij stelde de parochie als voorwaarde dat alleen erkende kerkgenootschappen een bod konden doen. De Salvatorkerk werd gebouwd tussen 1951 en 1962 en is ontworpen door architect Cornelis Pouderoveyen. Het gebouw is een gemeentelijk monument. Een geplande kerktoren is nooit gerealiseerd vanwege geldgebrek.

De nieuwe eigenaar, De Helper, staat onder leiding van wijkbewoners Nick Everts en Jasper van Miert. Tot aan de overdracht werken de Hildegardparochie en De Helper samen aan de overgang van het gebouw. Daarbij worden ook praktische zaken rond het beëindigen van de parochiefunctie geregeld. De overdracht staat gepland voor medio 2026.