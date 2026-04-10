Rustig en droog weekend, daarna wat wisselvalliger

Het weekend lijkt overwegend rustig en droog weer te gaan brengen. Zaterdag is het nog relatief zacht qua temperatuur, maar daarna gaat het kwik weer langzaam omlaag tot na het weekend.

Door Johan Kamphuis

Zaterdag zijn er perioden met zon, al trekt er ook hoge bewolking over. Het is zacht met 17 of 18 graden als maximumtemperatuur bij een matige tot vrij krachtige zuidoostenwind.

Ook zondag zijn er perioden met zon en ook dan trekt er hoge bewolking over en ontstaan er stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 15 graden. De zuidwestenwind is matig.

Maandag valt er wat lichte regen, is het overwegend bewolkt en met 11 graden een stuk koeler. Daarna schijnt de zon weer vaker, valt er slechts een enkele bui en loopt het kwik op tot rond 15 graden.