Ruis over WK-regels op terrassen: wethouder wil opnieuw om tafel met horeca

Hekken en doeken in de Poelestraat tijdens het EK van 2024, voor de invoering van nieuwe regels rond televisieschermen - Foto: Rieks Oijnhausen

Mag er geluid aan op het terras tijdens het WK voetbal en moeten ondernemers hun schermen afschermen? Terwijl de VVD en Stadspartij 100% voor Groningen spreken over grote onvrede en “chagrijn” bij de horeca, stelt wethouder Mirjam Wijnja dat de regels na een eerdere discussie reeds versoepeld zijn: “Een WK-scherm zonder geluid zou vrij absurd zijn.”

Het onderwerp WK-regels voor horecaondernemers was op de agenda gezet door de VVD. Raadslid Cassandra Hensen: “Horecaondernemers die in een economisch belangrijke periode worden gedwarsboomd door regels die de sfeer en gastvrijheid de nek omdraaien. Terrassen moeten worden afgeschermd met doeken en er mag geen geluid bij de schermen. Voetbal zonder geluid; iedereen begrijpt hoeveel vragen dat op gaat leveren.”

Herhaling

Niels Hilboesen van de Stadspartij 100% voor Groningen herinnerde de wethouder eraan dat deze discussie twee jaar geleden, rond het EK, ook al werd gevoerd. Hij wilde weten wat er sindsdien is gebeurd met de beloftes voor betere afspraken met de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Nachtraad. “Daar komt namelijk het huidige chagrijn vandaan”, aldus Hilboesen.

Wethouder Wijnja, die de honneurs waarnam voor de afwezige burgemeester, reageerde verbaasd. Volgens haar is het beeld dat de VVD schetst simpelweg onjuist. “Toen ik de vragen las, dacht ik: ergens gaat hier iets mis. In de huidige beleidsregels staat namelijk helemaal geen verbod op geluid en er staat ook niet dat schermen met doeken afgeschermd moeten worden.”

Evenement

Volgens Wijnja zijn de regels juist “maximaal opgerekt” na overleg met de horecabranche. Ondernemers mogen nu zonder ingewikkelde vergunningen schermen plaatsen. Er zit echter één belangrijke restrictie aan: het mag geen ‘evenement’ worden.

“We verwachten van ondernemers dat ze verantwoordelijk omgaan met de ruimte”, legde Wijnja uit. “Ze moeten staande kijkers aanspreken zodat de vrije doorgang gegarandeerd blijft. Als iedereen op straat stil blijft staan om mee te kijken, ontstaat er een onveilig evenement waar de hulpdiensten niet doorheen kunnen. Dat is het enige kader dat we stellen.”

Ruis op de lijn

Ondanks de geruststellende woorden van de wethouder, bleef de VVD bij haar punt. Cassandra Hensen verklaarde dat ze diezelfde middag nog contact had met de KHN. “Zij geven aan helemaal geen contact te hebben gehad over deze specifieke regels en dat de onvrede nog steeds groot is. Ondernemers lezen op de website van de gemeente nog steeds dat zij verantwoordelijk zijn voor de ‘doorstroom’. Dat interpreteren zij als een verplichting om de boel af te schermen, omdat die doorstroom anders niet te handhaven is.”

Wethouder Wijnja gaf uiteindelijk toe dat de communicatie ergens volledig de mist in is gegaan. “Het is helder dat er ergens op de lijn ruis zit. Onze informatie is dat de regels samen met de KHN zijn opgesteld.” Om de onduidelijkheid voor de start van het WK uit de wereld te helpen, zegde de wethouder toe op zeer korte termijn opnieuw om tafel te gaan met de horecaorganisaties.