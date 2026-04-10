Ruime zege Drs. Vijfje tegen ZVV Middelburg

De vrouwen van Drs. Vijfje wonnen in Zeeland na een 4-1 ruststand met 7-3 van ZVV Middelburg. Nina van de Putte scoorde vier keer. Laurien de Jonge, Sam Bosma en Jildou Koning maakten de andere treffers.

Drs. Vijfje blijft derde in de eredivisie. Volgende week speelt Vijfje uit bij Zeemacht en na die ronde is duidelijk wie de tegenstander wordt in de play-offs voor het landskampioenschap. Daar doen vier teams aan mee.

Naast Vijfje zijn de andere drie ook al bekend: Koploper OS Lusitanos, FC Marlene en Futsal Haaglanden. Bij de huidige stand wordt FC Marlene de tegenstander. Mocht Vijfje een plek zakken in de eindstand dan wordt het Lusitanos.