RUG start pilot voor een veiligere UB

Wanneer studenten zich onveilig voelen in de Universiteitsbibliotheek kunnen ze bellen naar een noodnummer of een medewerker opzoeken. Met de pilot komt er ook een chat waar studenten een bericht kunnen sturen, voor het geval studenten zich niet kunnen of durven te laten horen.



Studenten zijn enthousiast over de pilot. “Ik heb wel verhalen van mensen gehoord over dat ze zich onveilig voelde,” vertelt een student die op het punt staat de UB in te lopen. “Ik denk dat dit er op alle sociale plekken moet zijn, in de bios heb je het ook bijvoorbeeld.”

Het idee voor een chat was er in maart al, maar destijds was het college van bestuur nog niet overtuigd door de bijkomende kosten. Inmiddels zijn ze dat wel en komt er een pilot. Over de vorm is nog veel onduidelijkheid. Over wanneer de pilot van start gaat wil het college van bestuur nog niets kwijt.