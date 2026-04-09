RUG ontvangt zaterdag vierduizend aankomende studenten

Komende zaterdag 11 april bezoeken zo’n 4.000 middelbare scholieren en hun ouders de Bachelor Open Dag van de Rijksuniversiteit Groningen.

Ze kunnen die dag kennismaken met maximaal vier opleidingen. De opleidingen presenteren zich zoveel mogelijk in hun eigen gebouwen, verspreid over de stad. De aankomende studenten kunnen daarnaast algemene presentaties volgen, informatiemarkten bezoeken en een stadswandeling maken onder begeleiding van studenten.

De scholieren kunnen een college volgen, praten met studenten, docenten en studieadviseurs en een indruk krijgen van de stad, waar ze straks misschien wel vier of vijf jaar wonen. Er zijn ook algemene presentaties, zoals over het wonen op kamers, studiefinanciering, het studentenleven en de combinatie van studie met topsport.

Op de twee informatiemarkten horen ze onder meer hoe ze zich moeten aanmelden bij de universiteit, hoeveel studiefinanciering ze krijgen, hoe ze een kamer kunnen vinden en welke voorzieningen er zijn voor studenten met een functiebeperking. De informatiemarkten zijn in het centrum en op de Zernike Campus.