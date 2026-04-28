RUG-bestuur wil door met fusie van elf naar zeven faculteiten

Foto: Joris van Tweel

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) wil doorgaan met fusieplannen en het aantal faculteiten terugbrengen van elf naar zeven. Het College van Bestuur heeft de vernieuwde fusieplannen een kleine week geleden voorgelegd aan de Universiteitsraad.

Het besluit volgt op een eerdere poging vorig jaar, die werd uitgesteld. Toen wilde het bestuur het aantal faculteiten terugbrengen naar zes, op basis van een advies van een externe onderzoeker. Dat plan stuitte op veel kritiek van medewerkers en studenten. Er waren zorgen over de schaalgrootte en de gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. Het bestuur besloot daarom eerst opnieuw in gesprek te gaan en het plan aan te passen.

In de nieuwe opzet kiest de universiteit voor twee fusies. De faculteiten Gedrag- en Maatschappijwetenschappen, Ruimtelijke Wetenschappen en University College Groningen moeten samengaan in één nieuwe faculteit. Ook de faculteiten Religie, Cultuur en Maatschappij, Wijsbegeerte en Letteren worden samengevoegd tot één nieuwe faculteit.

Volgens het bestuur zijn de veranderingen nodig vanwege financiële druk. Door dalende studentenaantallen staan vooral faculteiten in de sociale en geesteswetenschappen onder druk. Ook wil de universiteit processen zoals HR, financiën en ICT eenvoudiger organiseren. Daarnaast verwacht het bestuur dat grotere faculteiten sterker kunnen meedoen aan grote onderzoeksprogramma’s.

De Universiteitsraad moet nog instemmen met de plannen. De RUG wil vanaf 1 september 2026 starten met een ontwerpfase van een jaar. De nieuwe structuur kan op zijn vroegst ingaan op 1 september 2027.