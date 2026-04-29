Rondleiding Noorderbegraafplaats langs graven verzetsmensen

Henk Bakker en Ecco van Oosterhout op de Noorderbegraafplaats

Stadsgids Henk Bakker heeft een rondleiding uitgezet over de Noorderbegraafplaats langs graven van geëxecuteerde verzetsmensen in de Tweede Wereldoorlog.

Naast de verhalen over de mensen die hun leven gaven voor de vrijheid komen ook de vrouwenstrijd, discriminatie, Jodenvervolging en slavernij aan de orde. Zo is er onder meer aandacht voor de Groep de Groot, die zich bezighield met het leveren van vervalste bonkaarten, persoonsbewijzen en Ausweise.

De excursie gaat ook over het joodse deel van de Noorderbegraafplaats. Mannen worden daarom verzocht een hoofdbedekking mee te nemen.

Deelname is kosteloos, maar een gift voor een goed doel is welkom. De excursie op zondag 3 mei begint om 14.30 uur en duurt ruim een uur. Aanmelden is gewenst, via info@henkbakker. Meer info is te vinden op de website henkbakker.nl.