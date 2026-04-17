Roeiers en politiek laten nieuwe baan in POL-gebied nog niet los

Het Groningse gemeentebestuur was in november duidelijk: een roeibaan aanleggen in het POL-gebied (de polder Oosterland-Lappenvoort) is geen optie. Maar in de provincie keek men daar destijds al anders naar. Vrijdag werd er opnieuw over mogelijkheden gepraat in het clubgebouw van roeivereniging De Hunze aan de Praediniussingel.

De informatiemiddag over een mogelijke roeibaan in het POL-gebied werd georganiseerd door Roeisport Groningen en roeivereniging De Hunze, samen met de Statenfracties van CDA, VVD en D66, de raadsfracties van CDA en VVD en de VVD-fractie van Waterschap Hunze en Aa’s.

Vertegenwoordigers uit de roeisport, politiek en ambtelijke organisaties gingen in gesprek over de kansen, uitdagingen en de (on)mogelijkheden van een nieuwe roeibaan in het gebied. Naast de behoefte aan een nieuwe roeibaan voor de verenigingen in Stad, waarvoor na de sluiting van de baan bij Harkstede in 2014 nog altijd een belofte open zou staan, kwam ook de ecologische waarde van het POL-gebied aan bod dankzij inbreng van ecoloog Marit Meier.

De fracties en roeiclubs laten na de bijeenkomst weten nog niet klaar te zijn met het vinden van een nieuwe roeibaan in of om Stad. De praatsessie is volgens de raads- en statenfractie een eerste stap in de verkenning van een toekomstbestendige oplossing voor de roeisport in Groningen, waarbij zowel sportieve als ecologische belangen worden meegewogen.