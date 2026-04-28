Risico op natuurbranden verhoogd: “We moeten extra waakzaam zijn”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het natuurbrandrisico in de provincie Groningen wordt woensdag opgeschaald naar de hoogste fase: fase 2. Door de aanhoudende droogte zijn terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten extra alert op het ontstaan van branden in bos- en natuurgebieden.

“Wanneer er sprake is van fase 2 kun je nog gerust de natuur in”, verduidelijkt de Veiligheidsregio Groningen. “Echter, door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden aanzienlijk toegenomen. Een kleine brand in bos of heide kan zich nu razendsnel uitbreiden, met als grootste gevaar dat personen door het vuur ingesloten raken.”

De veiligheidsregio’s werken met twee fases. Bij fase 1 geldt een regulier risico. Fase 2 wordt afgekondigd wanneer de natuur gedurende een langere periode droog is, waardoor de kans op een onvoorspelbaar en snel uitbreidend vuur toeneemt. Terwijl het midden van het land al langer in deze fase zitten, geldt de opschaling voor Groningen vanaf woensdag 12.00 uur. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert.

Preventietips

De brandweer benadrukt dat iedereen kan helpen om natuurbranden te voorkomen door natuurgebieden rookvrij te houden. Wie toch rookt, wordt dringend verzocht de sigaret zorgvuldig uit te maken en de peuk mee te nemen. Ook afval moet in de bakken gegooid worden of mee naar huis worden genomen; zonlicht dat door glas schijnt kan namelijk als een vergrootglas werken en brand veroorzaken.

Daarnaast is het essentieel om je strikt te houden aan de regels voor barbecues, kampvuren of vuurkorven in het gebied waar je bent. Een vaak vergeten risico is het parkeren van een auto in hoog, droog gras. De hete katalysator aan de onderkant van de auto kan het gras direct doen ontvlammen, met alle gevolgen van dien.

Wat te doen bij brand?

Mocht je onverhoopt in een situatie terechtkomen waar een natuurbrand ontstaat, dan is het advies van de hulpdiensten helder: blijf kalm, bel direct 112 en geef je locatie zo nauwkeurig mogelijk door. Laat het blussen altijd aan de professionals over en vlucht weg van de brand, bij voorkeur haaks op de windrichting waar het vuur vandaan komt.

Dat het gevaar reëel is, bleek vorige week in een heidegebied tussen Ede en Otterlo, waar drie hectare natuur verloren ging. In dezelfde regio woedde vorig jaar ook een grote natuurbrand: toen ging 130 hectare heide en bos verloren. De brandweer van Lunteren was één van de blusgroepen die toen ingezet werd bij de bestrijding van de brand. Zij maakten een filmpje waarbij goed te zien is hoe snel het vuur zich verspreidt: