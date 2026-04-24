Bediening Slochtersluis lijkt geregeld voor het hele vaarseizoen: Rijkswaterstaat huurt externe bedienaar in

De Slochtersluis - Foto via Bureau Meerstad

Rijkswaterstaat heeft een externe bedienaar ingehuurd voor de Slochtersluis. Deze bediener gaat de sluis vanaf vrijdag 1 mei openen en sluiten, in ieder geval tot het einde van het vaarseizoen.

Dat maakte Rijkswaterstaat vrijdagmiddag bekend, nadat er begin deze maand onduidelijkheid en boosheid ontstond over de sluiting van de Slochtersluis.

Eind maart ging de sluis plots dicht. Daardoor konden boten het gebied rond Meerstad, het Schildmeer en Woudbloem niet verlaten. Onder hen een Duits stel, dat het Paasweekend noodgedwongen moest doorbrengen in hun nieuwe boot op de scheepswerf in Woudbloem. Zij werden uiteindelijk ‘bevrijd’ door medewerkers van de provincie, die over hun hart strekten om een tiental schippers door te laten. Maar de sluiting bleef daarna bestaan, tot onvrede van de eigenaar van de scheepswerf en andere ondernemers rond de pleziervaart van Meerstad tot het Schildmeer.

De sluis is eigendom van Rijkswaterstaat en de provincie verzorgde jarenlang het beheer en de bediening. Maar door personeelstekort bij de provincie liep die afspraak eind maart af. Een nieuwe afspraak ontbrak, terwijl de overdracht van de sluis naar de gemeente nog niet was geregeld en er geen personeel was bij Rijkswaterstaat om de bediening te doen.

Een week geleden vond Rijkswaterstaat een tijdelijke oplossing (tot 1 mei) in de vorm van een nieuwe, tijdelijke afspraak met de provincie om de sluis op een paar vaste momenten tijdelijk te bedienen. Maar over de situatie na 1 mei bestond tot deze vrijdag nog onduidelijkheid.

Externe sluiswachter als oplossing

Die wordt nu weggenomen met de aanstelling van een externe bedienaar van de Slochtersluis. De bediener komt van de Oostersluis naar de Slochtersluis (een rit van een minuut of twintig) om deze ter plaatse te openen en te sluiten, maar wel alleen op afroep. Maar op drukke momenten is de sluiswachter wel permanent beschikbaar.

Bediening kan op doordeweekse dagen (maandag tot en met vrijdag) tussen 10.00 en 18.00 uur en in het weekend (zaterdag en zondag) tussen 10.00 en 20.00 uur. De laatste schutting vindt 20 minuten voor sluitingstijd plaats. De telefoon (06 27 44 03 96) zal pas actief zijn vanaf vrijdag 1 mei 2026 vanaf 10.00 uur.

Zoals gezegd gebeurt de bediening van de sluis tot 1 mei door de provincie Groningen op drie momenten: 25 april van 10.00 tot 12.30 uur, 27 april van 10.00 tot 12.30 uur en 27 april van 16.00 tot 18.00 uur. Recreatievaart kan zich melden voor doorgang via meldknop en marifoon.

De openingstijden tot en met 1 mei zijn afgestemd met watersportorganisaties en Jachtservicebedrijf Woudbloem, besluit Rijkswaterstaat. Door deze oplossing kunnen waterrecreanten hun boot uit de winterstalling in Woudbloem verplaatsen naar een seizoenplaats elders.