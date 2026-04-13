Rijkswaterstaat begint vrijdagavond aan drie weekenden werkzaamheden op A7 tussen Hoogkerk en Groningen

Tijdens drie weekenden in april en mei voert Rijkswaterstaat groot onderhoud uit aan de A7 tussen Hoogkerk en Groningen. Komend weekend begint de reeks met oponthoud op de rijbaan van Leek richting Stad, met een afsluiting van de A7 bij Hoogkerk.

Tijdens de werkzaamheden krijgt de autosnelweg een nieuwe laag met stiller en dubbellaags zeer open asfaltbeton (ZOAB). Ook worden vangrails vervangen en het hemelwaterafvoersysteem vernieuwd. Daarnaast komen er nieuwe wegmarkeringen langs de A7.

De afsluiting van komend weekend begint vrijdagavond om 20.00 en duurt tot maandag 20 april 06.00 uur. Het gaat daarbij alleen om de rijbaan in oostelijke richting, vanaf Leek richting Groningen en dan ter hoogte van Hoogkerk. Omleidingen worden aangegeven met gele borden en tekstkarren langs de weg. Rijkwaterstaat adviseert bestuurders wel rekening te houden met extra reistijd.

In mei gaan de werkzaamheden verder, dan in de andere richting. Van vrijdag 1 mei 20.00 tot maandag 4 mei 06.00 uur is de rijbaan van Groningen richting Leek afgesloten. Het weekend erop (van vrijdag 8 mei 20.00 tot maandag 11 mei 06.00 uur) is dat nogmaals het geval.