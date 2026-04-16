Rickismalls, muziek als levensmissie

Muziek is voor Rick Rotman uit Groningen zijn levensmissie. Met zijn Raw Alternative (Nu-)Metal muziek laat hij van zich horen!

Hij wil een boodschap van hoop en veerkracht overbrengen aan iedereen die ook weleens moeilijke tijden ervaren. Met de eerste EP was het zoekende naar zijn sound, maar de sound is helemaal gevonden in het in 2026 komende album!

Zoals hij het zelf omschrijft : Ik werk momenteel aan mijn levensproject, een EP vol tracks over de grootste uitdaging van mijn leven: m’n hersentumor. Ik word nooit meer beter, maar voordat ik deze wereld verlaat wil ik mijn ultieme droom verwezenlijken: muziek uitbrengen met een boodschap: I gotta fight for it!

Met zijn geesteskind Rickismalls komt hij nu met een nieuwe EP : Sold her Son. Een persoonlijke brief aan zijn biologische moeder nadat hij zelf de waarheid over zijn adoptie achtergrond had ontdekt.

Na het maken van zijn muziek is voor hem de volgende stap om zijn muziek meer te laten horen en is hij op zoek naar management en boekers om meer te gaan optreden. Reacties op deze oproep hoopt hij te krijgen op zijn instagram. (@rickismalls_)

De nieuwe EP komt uit op 16 april ( Rick’s verjaardag) en is met interview hieronder te horen.

