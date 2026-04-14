Restauratie Martinikerk deze maand goed zichtbaar voor Stadjers

Foto: Sebastiaan Rodenhuis voor Marketing Groningen

Komende woensdag begint een restauratie van de Martinikerk met werkzaamheden aan de buitenzijde van het gebouw, die de komende maanden goed zichtbaar zullen zijn in de binnenstad.

Tijdens de restauratie wordt onder meer voeg- en metselwerk hersteld. Ook wordt schilderwerk uitgevoerd en worden glas-in-loodramen gerepareerd. Daarnaast krijgen goten en ijzerwerk onderhoud. Daarbij wordt onder meer gewerkt met hoogwerkers rondom het gebouw. Daarbij wordt onder meer gewerkt met steigers en soms met hoogwerkers rondom het gebouw.

De werkzaamheden starten woensdag om 08.30 uur met het verwijderen van de windhaan en de ijzeren spits op het dak van het hoogkoor. Deze onderdelen worden gerestaureerd in een smederij in Warffum en later teruggeplaatst. De restauratie duurt naar verwachting 10 tot 12 weken. In die periode blijft de kerk open voor bezoekers en activiteiten.