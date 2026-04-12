Restauratie Euvelgunnerheem afgerond: ‘Levenswerk Thies Dijkhuis klaar voor de toekomst’

Archieffoto: Hardscarf via Wikimedia Commons (CC 3.0)

De historische boerderij Euvelgunnerheem is weer in volle glorie hersteld. Het Groninger Landschap laat weten dat de cascorestauratie van de ruim 350 jaar oude stee is afgerond. Hiermee is de nalatenschap van Thies Dijkhuis, de ‘laatste boer van Euvelgunne’, veiliggesteld voor de volgende generatie.

De werkzaamheden, die begin vorig jaar startten, waren hard nodig. De boerderij kampte met ernstige verzakkingen en de staat van de muren en dakconstructie was zorgwekkend. In het afgelopen jaar is de fundering volledig hersteld, zijn de muren verstevigd en is de boerderij voorzien van een gloednieuw rieten dak. Ook zijn er duurzame maatregelen getroffen, zoals het plaatsen van monumentenglas.

Oase tussen de industrie

Euvelgunnerheem is de afgelopen decennia uitgegroeid tot veel meer dan alleen een boerderij. Het is een symbool van verzet en natuurbehoud. Thies Dijkhuis zette zich samen met zijn broer Teun en zus Fré decennialang in om de Hunzezone te beschermen tegen de oprukkende bedrijventerreinen. Waar de stad Groningen om hen heen veranderde in een industriegebied, bleef de boerderij aan de oude bedding van de Hunze een groene oase.

In 2018 heeft filmmaker Tom Tieman een documentaire gemaakt over het leven en het levenswerk van Dijkhuis. Na het overlijden van Dijkhuis in 2019 werd de boerderij nagelaten aan Het Groninger Landschap, met als doel de historie en de natuurwaarde van het gebied te bewaren.

Hoofdkantoor Het Groninger Landschap

Met het voltooien van het casco is de boerderij gereed voor een nieuwe functie. Later dit jaar begint de volgende fase: de herbestemming van het pand. Zoals eerder aangekondigd, zal Het Groninger Landschap haar huidige onderkomen in Haren verruilen voor de boerderij. Euvelgunnerheem wordt namelijk het nieuwe hoofdkantoor van de natuurorganisatie.

Naast de kantoorfunctie krijgt de boerderij ook een publieke rol. In de kleine schuur, die inmiddels is voorzien van vloerverwarming, komt ruimte voor bezoekers. Wandelaars en fietsers die door de Hunzezone trekken, kunnen hier straks kennismaken met het verhaal van de familie Dijkhuis en de eeuwenoude historie van de oeverwal van de Hunze.

Beeldje van de boer

Nu de restauratie klaar is, zal ook het beeld van Thies Dijkhuis terugkeren. Bij de start van de werkzaamheden werd het symbolisch in een houten kist opgeborgen door familieleden van Dijkhuis. Nu de restauratie voltooid is, zal de markante boer spoedig weer over zijn geliefde gebied uitkijken.

De restauratie werd mede mogelijk gemaakt door steun van het Cultuurfonds, mede dankzij het Bouwman Boerema Fonds, de provincie Groningen en de Postcodeloterij.