Repair Café Ten Boer opent zaterdag de deuren

In het dorpshuis in Ten Boer is op zaterdag 25 april het Repair Café weer geopend. Dit initiatief, dat kapotte spullen een tweede leven geeft, wordt vijf keer per jaar georganiseerd.

“In ons land gooien we nog altijd ontzettend veel spullen weg”, laat de organisatie weten. “Dat geldt ook voor voorwerpen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit het repareren niet meer bij iedereen in het systeem. Veel mensen weten simpelweg niet meer hoe het moet of hebben thuis niet het juiste gereedschap om de reparatie uit te voeren.”

Het Repair Café wil daar verandering in brengen. Of het nu gaat om een koffiezetapparaat dat niet meer start, een lamp die weigert te branden, een loszittende stoelpoot of een jas met een kapotte rits: de vrijwilligers kijken samen met de eigenaar wat er mogelijk is. Weggooien is volgens de organisatie in veel gevallen namelijk helemaal niet nodig.

Tien jaar

De deuren van het dorpshuis aan de Sportlaan openen om 10.00 uur en het café duurt tot 14.00 uur. Het is een bijzonder jaar voor de organisatie, aangezien het precies tien jaar geleden is dat de eerste editie in het dorp plaatsvond op initiatief van Dorpsbelangen Ten Boer. Voor wie de komende tijd ook spullen wil laten herstellen, staan er dit jaar nog edities gepland op 27 juni, 19 september en 28 november.

Dorpsbelangen laat weten nog altijd op zoek te zijn naar handige vrijwilligers die willen helpen bij het repareren van de binnengebrachte spullen. Meer informatie over het aanmelden als vrijwilliger of over de werkwijze van het café is te vinden op de website van de organisatie.