Rennen, vliegen, verstoppen, springen en ravotten: eerste rommelspeeltuin geopend in Stad

Bij Tuin in Stad aan de Tarralaan is woensdagmiddag voor het eerst een rommelspeeltuin geopend. Kinderen van 6 tot en met 11 jaar mogen hier vrij spelen met allerlei afgedankte materialen.

De speeltuin is bedoeld voor kinderen die graag actief en creatief bezig zijn: rennen, bouwen, klimmen, vies worden en zelf dingen bedenken met oude spullen. Denk aan autobanden, pallets en afgedankt metaal.

Er zijn geen vaste regels voor wat ze moeten doen. Kinderen bepalen zelf hoe ze spelen en wat ze maken. Er zijn wel begeleiders aanwezig. Zij letten op de veiligheid, maar bemoeien zich niet met het spel. De rommelspeeltuin is gebaseerd op het idee van risicovol spelen. Kinderen leren daarbij hun eigen grenzen kennen en inschatten wat ze wel en niet durven. Dat gebeurt in hun eigen tempo en door ervaring op te doen.

De speeltuin is tot en met 19 juni elke woensdag- en vrijdagmiddag open van 14.00 tot 17.00 uur. Meedoen kost 5 euro, of 2 euro met een Stadjerspas. Opgeven kan per mail naar tuinindestad@gmail.com. Groepen (school, bso of anderszins) kunnen ook buiten deze middagen boeken.