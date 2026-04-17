Reizigers op Hoofdstation krijgen snoepjes op eerste Wereld OV Dag

Foto: Arriva

Reizigers op het station in Groningen kregen vrijdagochtend een snoepje vanwege de eerste Wereld OV Dag.

De uitdeelactie werd opgezet door vervoerders Arriva, BUSgd en Qbuzz. Met de actie willen de vervoerders aandacht vragen voor het belang van openbaar vervoer en reizigers bedanken voor reizigers die dagelijks gebruikmaken van bus en trein.

De dag, die officieel World Public Transport Day heet, wordt dit jaar voor het eerst gehouden om stil te staan bij de rol van openbaar vervoer in het dagelijks leven.