Reizen op Koningsdag: extra treinen en nachtbussen en een verbod op alcohol

Vervoersbedrijven rijden op Koningsdag volgens een Oranjedienstregeling. Dit betekent dat treinen en bussen soms op andere tijden vertrekken. Het advies is om voor vertrek gebruik te maken van een reisplanner.

De NS laat weten dat je zondagavond vanaf 19.00 uur tot dinsdagochtend 07.00 uur geen alcohol mee mag nemen naar het station of in de trein. “De winkels op de stations zullen in deze periode ook geen alcohol verkopen”, laat de NS weten. “Op Koningsdag kun je als student met een weekabonnement niet vrij reizen: je reist op saldo met 40 procent korting. Met een weekendabonnement kun je op Koningsdag wel vrij reizen.”

Daarnaast laat de NS weten dat vanwege de feestdag de reisassistentie deels komt te vervallen. “In Groningen is op Koningsdag vanaf 18.00 uur geen reisassistentie mogelijk vanwege de drukte die dan verwacht wordt.” Ook waarschuwt het bedrijf dat door de gewijzigde dienstregeling treinen soms op andere tijden of van andere sporen vertrekken, of een andere eindbestemming kunnen hebben. “Op 27 april kun je je fiets niet meenemen.”

Arriva

Vervoersbedrijf Arriva zet extra treinen in. Omdat de koninklijke familie Dokkum bezoekt, zullen treinen tussen Groningen en Leeuwarden vier keer per uur stoppen op Feanwâlden. Op dit station staan bussen klaar die reizigers naar de Friese stad brengen. “Voor de mensen die Koningsdag in Groningen of in Leeuwarden vieren: er rijdt een extra trein van Groningen naar Leeuwarden om 23.54 uur. Tijdens Koningsdag rijdt Arriva een zaterdagdienstregeling. Dit betekent dat er in de ochtend minder treinen rijden. Houd er rekening mee dat de laatste trein vaak extra druk is.”

Qbuzz

Tijdens Koningsdag worden er door Qbuzz negentien nachtbuslijnen gereden. De vijf reguliere nachtbuslijnen die van en naar de stad rijden, rijden deze nacht extra vaak. Daarnaast vertrekken er vanaf het Hoofdstation nachtbussen richting Emmen, Eelde, Surhuisterveen, Middelstum, Siddeburen, het Groningse Winsum, Zuidhorn, Hoogezand en Veendam. Tijdens Koningsdag worden op veel lijnen ook extra bussen ingezet. Deze rijden ook langer door tot na middernacht. Qbuzz adviseert reizigers om voor vertrek gebruik te maken van haar reisplanner.