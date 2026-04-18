Record Store Day zorgt voor lange wachtrij voor platenwinkel Plato

Foto: Annelies van Santen

Een lange wachtrij zaterdagochtend voor muziekwinkel Plato in de Oude Ebbingestraat. Liefhebbers proberen op deze dag in het bezit te komen van exclusieve uitgaven die alleen vandaag verkocht worden.

“Rond 10.00 uur stond er een enorme rij wachtenden voor de winkel”, vertelt OOG-verslaggever Annelies van Santen. “De rij liep door tot de bistro op de hoek bij het Kwinkenplein.” Record Store Day is een jaarlijkse internationale feestdag waarop muziekliefhebbers, artiesten en winkelpersoneel de onafhankelijke platenzaak in het zonnetje zetten. Dit wereldwijde evenement wordt gevierd bij ruim 3.000 platenzaken in 23 landen.

Bijzondere releases

Medewerkers van de muziekwinkel hebben de afgelopen dagen alles in gereedheid gebracht om de honderden bijzondere platen een plek te geven. Een van de releases waar deze editie extra naar wordt uitgekeken, is de lp ‘Imagination’ van Brian Wilson. De legendarische Beach Boys-oprichter overleed vorig jaar juni, wat deze uitgave voor veel fans extra waardevol maakt.

Daarnaast worden de live-versie van ‘Emotional’ van de Oostenrijkse zanger Falco en de lp ‘Live from the Happy In Galoshes Tour 2009’ van Scott Weiland veelvuldig getipt. Ook werk van DI-RECT (‘Won’t Fall’), KATSEYE en de opname van Niall Horan met het RTÉ Concert Orchestra (‘Flicker’) kunnen op belangstelling rekenen. Wat opvalt is de grote belangstelling voor vinyl. Verschillende mensen in de wachtrij geven aan dat ze houden van de charme om een plaat in handen te kunnen houden en op de platenspeler kunnen leggen

Live in de winkel

Plato pakt op deze zaterdag ook uit met verschillende live-optredens. Om 12.00 uur beet One Straw Revolution de spits af. Later in de middag volgen optredens van Hannah Mae, Orange Skyline en Robin Yzerman, waardoor de winkel de hele dag in het teken staat van livemuziek en vinyl.