Rechter zit woningbouw op Hoefijzerlocatie niet in de weg

De locatie van de voormalige hoefijzerfabriek in Helpman. Foto: Google Maps - Streetview

De bouw van 139 woningen op de Hoefijzerlocatie in Groningen kan doorgaan. De rechtbank ziet geen reden om de verleende vergunning op het terrein van de voormalige hoefijzerfabriek tegen te houden.

Het bouwplan voor de Hoefijzerlocatie voorziet in 139 woningen op het terrein van de voormalige fabriek. Ook wordt het gebied opnieuw ingericht en worden onder meer bomen gekapt en vervangen.

Een groep omwonenden stapte naar de rechter, omdat ze vinden dat de gemeente onterecht een streep zette tegen hun bezwaren tegen de bouw. Ze vinden dat de gemeente onterecht het aantal woningen opschroefde en verwachten daardoor onevenredig grote verkeers- en parkeerdrukte.

De rechtbank oordeelt dat de gemeente Groningen de vergunning terecht heeft verleend. Volgens de rechter zijn de plannen voldoende onderbouwd en is er goed gekeken naar de gevolgen voor de omgeving. Volgens de rechtbank is het aantal woningen toegestaan en past het plan binnen het beleid van de gemeente. Ook over verkeer en parkeren ziet de rechter geen problemen. Er is onderzoek gedaan en daaruit blijkt, volgens de rechtbank, dat de situatie aanvaardbaar is en dat het geplande parkeerplaatsen voldoet aan de regels. Bezwaren over mogelijke schade aan woningen en waardedaling zijn volgens de rechtbank geen reden om de vergunning te weigeren, omdat dit via aparte procedures wordt geregeld.